Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri açıkladı /22 Nisan 2020 20:36

Bakan Koca son verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü (Covid-19) salgınıyla ilgili Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

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Koca, “Bugün 37 bin 535 yeni testin sonucunu aldık. Bu sonuçlara göre 3 bin 83 yeni hasta tespit edildi. Yani bugün düne göre önemli oranda hasta sayısının düştüğünü görüyoruz. Toplam vaka sayımız 98 bin 674’e ulaştı. Son 24 saat içinde 117 hastamızı kaybettik. 

Gelmesini en çok umut ettiğimiz günler hiç vefat haberi vermeyeceğimiz günlerdir. Yoğun bakımdaki hasta sayımız bugün 1814. Bunların 985’inin solunumu yapay yolla sağlanıyor. Hem yoğun bakım hastalarımızda hem de entübe hastalarımızda belirgin azalma görülmüştür. Hastalığı yenen 1559 vatandaşımızla birlikte iyileşen hasta sayımız 16 bin 477’ye ulaştı” dedi.

Korona virüsünden ölenlerin sayısı toplam 2 bin 376’ya çıktı.

Hastanelerdeki yatak doluluk oranları hakkında bilgi veren Koca, “Salgın başlar başlamaz tedavileri daha sonra da yapılması mümkün olan hastalarımız, acil olmayan hastalarımız için söylüyorum, tedavilerini o dönem ertelemiştik. Bu sayede hastanelerimizde ciddi bir rahatlama sağlayarak salgına, yani pandemiye hazırlık yapmıştık. Biz bu dönemde yatak doluluk oranlarımızı yüzde 70’lerden yüzde 30’lara çektik” diye konuştu.

Yoğun bakımlardaki yatak doluluk oranını yaklaşık yüzde 20 düştüğü söyleyen Koca, “Yüzde 80’lere yakın seyreden yoğun bakım yatak doluluk oranlarımızı da şu an yüzde 60’lara indirmiş durumdayız. Pandemiye rağmen, şu anda bile gerek servis, gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile dolu değildir” ifadelerini kullandı.
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