Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri açıkladı /08 Mayıs 2020 20:00

Bakan Koca son verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 3 bin 412 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 86 bin 396'ya yükseldiğini açıkladı.

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48 kişi ölürken, toplam vaka sayısı 135 bin 569'a çıktı. Bakan Koca, "Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsüne ilişkin son verileri açıkladı. Koca’nın sosyal medya hesabından açıkladığı verilere göre, Türkiye’de son 24 saatte 1848 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 48 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 135 bin 569, can kaybı 3 bin 689 oldu. Ayrıca 3 bin 412 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 86 bin 396’ya yükseldi.

Koca verilerle paylaştığı mesajında “Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım.” 
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