Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri açıkladı /18 Mayıs 2020 20:20

Bakan Koca son verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınında 18 Mayıs'ın tablosunu açıkladı. Bugün bin 158 yeni vakanın tespit edildiğini ifade eden Bakan Koca, virüs nedeniyle 31 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Türkiye’deki güncel corona verileri açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre bugün 25 bin 141 test yapıldı.

VAKA SAYISI 150 BİNİ GEÇTİ

Açıklanan son verilerde bin 158 yeni vaka tespit edilirken, 31 kişi ise virüse yenik düştü. Böylece Türkiye’deki toplam vaka sayısı 150 bin 593’e, toplam vefat sayısı ise 4 bin 171’e yükseldi.

İYİLEŞEN KİŞİ SAYISI VAKA SAYISINDAN FAZLA

Güncel verilere göre iyileşen kişi sayısı da yeni vaka sayısından fazla oldu. Bugün bin 615 kişi daha corona virüsünü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 111 bin 577 oldu.

VAKA VE VEFAT SAYISI DÜNE GÖRE DÜŞÜŞTE

Açıklanan son verilere göre hem vaka hem de vefat sayısında düne göre düşüş oldu. Sağlık Bakanı Koca’nın dün paylaştığı verilere göre vaka sayısı bin 368, vefat sayısı ise 44’tü. Bugün açıklanan verilere göre ise vaka sayısı bin 1558, vefat sayısı ise 31 oldu.

“YARIN EVDE KALALIM”

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım” ifadelerini kullandı.

YENİ AÇIKLANAN VERİLER; 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan Koca son verileri açıkladı Sonraki Haber >>

Hollanda'da anlamlı etkinlik

Hollanda'da anlamlı etkinlik

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

Nükleer Santrali yıktılar

Nükleer Santrali yıktılar

İlginç Kamyon kazası

İlginç Kamyon kazası

Kimyasal fabrikada patlama

Kimyasal fabrikada patlama

Arınç: Her akşam camilerden mevlit, dua, salavat okunması bence bid'attır

Arınç: Her akşam camilerden mevlit, dua, salavat okunması bence bid'attır

Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

Metin Külünk’ten ilginç Marmaray paylaşımı

Metin Külünk’ten ilginç Marmaray paylaşımı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:35:53