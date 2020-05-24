Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri açıkladı /24 Mayıs 2020 21:03

Bakan Koca son verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs ile ilgili Türkiye'deki son verileri açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilerde son 24 saatteki yeni vak'a sayısının binin üzerinde olduğu gözlemlenirken, 32 kişinin de hayatını kaybettiği görüldü.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 32 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 141 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 4 bin 340 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 156 bin 827'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 92 oldu. 

'YENİ VAKA SAYISINDA DEĞİŞKENLİK ÖNGÖRÜLEN DÜZEYDE'

Koca, ''İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. Güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir'' açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin 24 Mayıs koronavirüs tablosu şöyle:


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