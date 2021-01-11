Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri paylaştı: 147 can kaybı, 10 bin 220 yeni vaka /11 Ocak 2021 21:46

Bakan Koca son verileri paylaştı: 147 can kaybı, 10 bin 220 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saati kapsayan koronavirüs verilerini paylaştı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 174 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 10 bin 220 kişiye vaka, bin 3 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 22 bin 981 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 336 bin 476'4 yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 10 bin 301 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 783

Tabloya göre, toplam test sayısı 26 milyon 376 bin 784, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 783,  toplam iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451, bugünkü test sayısı 180 bin 303 olarak kayıtlara geçti.

''AĞIR HASTA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ UMUT VERİCİ''

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen bin 3 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 11 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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