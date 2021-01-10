Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri paylaştı: 176 can kaybı 9 bin 138 yeni vaka /10 Ocak 2021 20:01

Bakan Koca son verileri paylaştı: 176 can kaybı 9 bin 138 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saati kapsayan koronavirüs verilerini paylaştı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 176 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 9 bin 138 kişiye vaka, bin 17 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.  

Koronavirüs nedeniyle 22 bin 807 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 326 bin 256'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 103 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 811

Tabloya göre, toplam test sayısı 26 milyon 196 bin 481, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 811, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150, bugünkü test sayısı 162 bin 786 olarak kayıtlara geçti.

''KISITLAMA VE TEDBİRLERE UYMAYA DEVAM EDELİM''

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen bin 17 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 10 Ocak 2021 günlük koronavirüs tablosu şöyle:

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