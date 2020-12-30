Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri paylaştı: 187 can kaybı 32 bin 381 yeni vaka /30 Aralık 2020 21:50

Bakan Koca son verileri paylaştı: 187 can kaybı 32 bin 381 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verilerini paylaştı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 254 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 15 bin 692 kişiye vaka, 2 bin 612 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 20 bin 642 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 194 bin 272'ye yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 20 bin 192 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 4 BİN 98

Tabloya göre, toplam test sayısı 24 milyon 326 bin 350, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 98,  toplam iyileşen sayısı 2 milyon 78 bin 629, bugünkü test sayısı 184 bin 415 olarak kayıtlara geçti.

''DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR''

Koca, ''Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 30 Aralık 2020 koronavirüs tablosu şöyle:

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