Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri paylaştı: 193 can kaybı 32 bin 736 yeni vaka /04 Aralık 2020 21:30

Bakan Koca son verileri paylaştı: 193 can kaybı 32 bin 736 yeni vaka

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saati kapsayan koronavirüs verilerini paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı tabloya göre hasta sayısı 6 bin 903 olarak açıklanırken, vaka sayısı da 32 bin 736 olarak ifade edildi.

Son 24 saatte 193 vefatın kaydedildiği tabloda ağır hasta sayısının 5 bin 703 olduğu ifade edildi.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6 bin 903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun" dedi.


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