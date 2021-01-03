Bakan Koca son verileri paylaştı: 193 can kaybı 9 bin 877 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.





Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 193 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 9 bin 877 kişiye vaka, bin 515 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.





Koronavirüs nedeniyle 21 bin 488 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 241 bin 912'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 10 bin 102 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 612





Tabloya göre, toplam test sayısı 24 milyon 950 bin 829, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 612, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534, bugünkü test sayısı 138 bin 941 olarak kayıtlara geçti.





''VAKA SAYISI 10 BİNİN ALTINA İNDİ''





Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen bin 515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz'' ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin 3 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



