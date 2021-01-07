Bakan Koca son verileri paylaştı: 194 can kaybı, 12 bin 171 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.





Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 194 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 12 bin 171 kişiye vaka, bin 370 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 22 bin 264 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 296 bin 102'ye yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 211 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 201





Tabloya göre, toplam test sayısı 25 milyon 681 bin 213, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 201, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 172 bin 251, bugünkü test sayısı 183 bin 3 olarak kayıtlara geçti.





''AKTİF VAKA SAYIMIZ AZALIYOR''





Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız.'' ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin 7 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



