Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri paylaştı: 212 can kaybı 12 bin 203 yeni vaka /01 Ocak 2021 22:08

Bakan Koca son verileri paylaştı: 212 can kaybı 12 bin 203 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verilerini paylaştı.

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan verilere son 24 saatte 212 yurttaş salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. 12 bin 203 kişinin virüse yakalandığı açıklanan tabloya göre ağır hasta sayısı bin 908.

İyileşen kişi sayısının 14 bin 110 olarak ifade edilen tabloya göre bugün 158 bin 103 kişiye test yapıldı.

TABLO ŞÖYLE: 


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün tespit edilen bin 908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum."

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