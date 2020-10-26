Bakan Koca son verileri paylaştı: 2198 yeni hasta

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.





Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 75 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 198 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 9 bin 874 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 363 bin 999'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 618 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI BİN 780





Tabloya göre, toplam test sayısı 13 milyon 350 bin 801, toplam ağır hasta sayısı bin 780 olarak açıklandı





SALGINA KARŞI ORGANİZE OLALIM





Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım.'' ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin 26 Ekim 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







