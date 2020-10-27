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Bakan Koca son verileri paylaştı: 2209 yeni hasta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Türkiye'de son 24 içindeki koronavirüs verilerini içeren bilgileri paylaştığı ifade edildi.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 76 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 209 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. 

Koronavirüs nedeniyle 9 bin 950 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 366 bin 208'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 511 oldu. 

AĞIR HASTA SAYISI BİN 827

Tabloya göre, toplam test sayısı 13 milyon 478 bin 452, toplam ağır hasta sayısı bin 827,  toplam iyileşen hasta sayısı 317 bin 519, bugünkü test sayısı 127 bin 651 olarak kayıtlara geçti.

'AĞIR HASTA VE AKTİF HASTA SAYISI DÜŞMEDEN BAŞARILI OLAMAYIZ'

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 2 bin 209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bin 827’ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 27 Ekim 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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