Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri paylaştı: 229 can kaybı 29 bin 617 yeni vaka /14 Aralık 2020 21:45

Bakan Koca son verileri paylaştı: 229 can kaybı 29 bin 617 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verilerini paylaştı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 229 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 29 bin 617 kişiye vaka, 5 bin 64 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.  Koronavirüs nedeniyle 16 bin 646 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 866 bin 345'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 28 bin 164 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 980

Tabloya göre, toplam test sayısı 21 milyon 284 bin 5, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 980,  toplam iyileşen  sayısı 1 milyon 631 bin 944, bugünkü test sayısı 204 bin 289 olarak kayıtlara geçti.

''HASTANE YÜKÜMÜZ HALEN ÇOK YÜKSEK''

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 5 bin 64 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6 bine yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz'' dedi.

Türkiye'nin 14 Aralık 2020 koronavirüs tablosu şöyle:

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