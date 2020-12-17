Bakan Koca son verileri paylaştı: 243 can kaybı 27 bin 515 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.





Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 243 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 27 bin 515 kişiye vaka, 4 bin 209 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 17 bin 364 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 955 bin 680'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 30 bin 494 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 803





Tabloya göre, toplam test sayısı 21 milyon 901 bin 694, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 803, toplam iyileşen sayısı 1 milyon 721 bin 607, bugünkü test sayısı 206 bin 102 olarak kayıtlara geçti.





''SONUÇLARI ALANA KADAR MÜCADELE EDELİM''





Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim'' dedi.





Türkiye'nin 17 Aralık 2020 koronavirüs tablosu şöyle:







