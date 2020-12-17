Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri paylaştı: 243 can kaybı 27 bin 515 yeni vaka /17 Aralık 2020 21:45

Bakan Koca son verileri paylaştı: 243 can kaybı 27 bin 515 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verilerini paylaştı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 243 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 27 bin 515 kişiye vaka, 4 bin 209 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.  Koronavirüs nedeniyle 17 bin 364 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 955 bin 680'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 30 bin 494 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 803

Tabloya göre, toplam test sayısı 21 milyon 901 bin 694, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 803,  toplam iyileşen  sayısı 1 milyon 721 bin 607, bugünkü test sayısı 206 bin 102 olarak kayıtlara geçti.

''SONUÇLARI ALANA KADAR MÜCADELE EDELİM''

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim'' dedi.

Türkiye'nin 17 Aralık 2020 koronavirüs tablosu şöyle:


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan Koca son verileri paylaştı: 243 can kaybı 27 bin... Sonraki Haber >>

İranlılar İstanbul'da rejim muhalifini kaçırdı

İranlılar İstanbul'da rejim muhalifini kaçırdı

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Hırsızlara şok

Hırsızlara şok

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı

Belediye 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındı

Belediye 1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alındı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:12:57