Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri paylaştı: 253 can kaybı 15 bin 805 yeni vaka /29 Aralık 2020 21:41

Bakan Koca son verileri paylaştı: 253 can kaybı 15 bin 805 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verilerini paylaştı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 253 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 15 bin 805 kişiye vaka, 2 bin 783 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 20 bin 388 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 178 bin 580'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 21 bin 4 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 4 BİN 191

Tabloya göre, toplam test sayısı 24 milyon 141 bin 580, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 191,  toplam iyileşen sayısı 2 milyon 58 bin 437, bugünkü test sayısı 183 bin 117 olarak kayıtlara geçti.

''AKTİF VAKA SAYISI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR''

Koca, ''Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 29 Aralık 2020 koronavirüs tablosu şöyle:

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan Koca son verileri paylaştı: 253 can kaybı 15 bin... Sonraki Haber >>

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Çin aşısı için 'pis kokular" geliyor'

Çin aşısı için 'pis kokular

Babacan konuşma yaparken ağladı

Babacan konuşma yaparken ağladı

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Bu çığlığı duyun!

Bu çığlığı duyun!

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Polis amca geldi mi?

Polis amca geldi mi?

Profesörden ilginç sözler: Aşı yaptırmayan vatan hainidir

Profesörden ilginç sözler: Aşı yaptırmayan vatan hainidir

AKP'lilere hatırlatma

AKP'lilere hatırlatma

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:58:56