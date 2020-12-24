Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri paylaştı: 254 can kaybı, 18 bin 102 yeni vaka /24 Aralık 2020 21:28

Bakan Koca son verileri paylaştı: 254 can kaybı, 18 bin 102 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verilerini paylaştı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 254 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 18 bin 102 kişiye vaka, 3 bin 218 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 19 bin 115 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 100 bin 712'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 33 bin 985 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 4 BİN 805

Tabloya göre, toplam test sayısı 23 milyon 225 bin 837, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 805, toplam iyileşen sayısı 1 milyon 935 bin 292, bugünkü test sayısı 195 bin 675 olarak kayıtlara geçti.

''AŞININ ETKİLİ OLACAĞI MÜJDESİNİ ALDIK''

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 3 bin 218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 24 Aralık 2020 koronavirüs tablosu şöyle:

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