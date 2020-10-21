Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri paylaştı: Hasta sayısı 2013 /21 Ekim 2020 22:00

Bakan Koca son verileri paylaştı: Hasta sayısı 2013

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Türkiye'deki son 24 saatlik dilimdeki verileri kapsayan verileri paylaştığı belirtildi.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 68 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 13 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. 

Koronavirüs nedeniyle 9 bin 513 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 353 bin 426'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 507 oldu. 

AĞIR HASTA SAYISI BİN 504

Tabloya göre, toplam test sayısı 12 milyon 759 bin 69, toplam ağır hasta sayısı bin 504, toplam iyileşen hasta sayısı 308 bin 446, bugünkü test sayısı 117 bin 943 olarak kayıtlara geçti.

'MÜCADELEYE DESTEK VERİN'

Koca, ''Bugün 2.000’den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin'' ifadelerini kullandı. 

Türkiye'nin 21 Ekim 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan Koca son verileri paylaştı: Hasta sayısı 2013 Sonraki Haber >>

"Çocukların gözünün önünde babalarını gözaltına alıyorlar"

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

Yer altı otoparkı çöktü

Yer altı otoparkı çöktü

Eğlence parkları için robot yunus

Eğlence parkları için robot yunus

Çocukların oyunu kötü bitti

Çocukların oyunu kötü bitti

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Kamyon virajı alamayınca

Kamyon virajı alamayınca

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:18:14