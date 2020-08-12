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Bakan Koca son salgın verilerini açıkladı: Aile içinde hızlı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de son 24 saat içinde ortaya çıkan salgın verilerini açıkladı. Bakan Koca, virüsün sabit ortamlarda, örneğin aile içinde daha hızlı yayılma gösterdiğini ifade etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 212 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, ''Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin aile içinde hızlı'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Ağustos 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 18 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
 
Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 212 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 891 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 244 bin 392'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 934 oldu. 

Tabloya göre, toplam test sayısı 5 milyon 454 bin 988, toplam ağır hasta sayısı 632 oldu. Bugünkü test sayısı 67 bin 237 olarak kayıtlara geçti.

'AİLE İÇİNDE HIZLI'

Koca, ''2 Marttan itibaren en yüksek test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin aile içinde hızlı. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım'' dedi.

Türkiye'nin 12 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu şöyle:


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