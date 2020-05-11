Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca Türkiye'deki son virüs verilerini açıkladı /11 Mayıs 2020 21:18

Bakan Koca Türkiye'deki son virüs verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki Koronavirüs verilerini açıkladı. Koca'nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybederken, yeni vak'a sayısı ise 1114 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 55 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1114 yeni tanı konduğunu açıkladı. Böylece Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 841'e, toplam vaka sayısı da 139 bin 771'e yükseldi. 

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım."




11 may

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