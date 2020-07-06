Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca vaka sayısını açıkladı /06 Temmuz 2020 20:44

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 6 Temmuz pazartesi gününün corona virüsü tablosuna göre, son 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 5 bin 241 oldu. Vaka sayısı da bin 86 artarak 206 bin 844'e yükseldi.

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Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 16 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 241 oldu.Bugün toplam 52 bin 193 test yapılırken, bin 86 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 206 bin 844’e yükseldi.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 3 milyon 682 bin 673'e ulaştığı ifade edildi.Bugün iyileşen 2 bin 315 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 182 bin 995'e yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda, entübe edilen hasta sayısının 395, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 130 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır.

* Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?

DÜN 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 19 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 148 yeni vakanın tespit edildiğini ve bin 188 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.
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