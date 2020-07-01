Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca vakaların en yoğun olduğu ili açıkladı /01 Temmuz 2020 23:37

Bakan Koca vakaların en yoğun olduğu ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tespit edilen koronavirüs vakalarından yüzde 53,4'ünün İstanbul'da olduğunu açıkladı. Bakan Koca, ciddi vaka artışı yaşanan ve vaka sayısının en düşük olduğu 5 şehri de paylaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarına ilişkin güncel verileri paylaşırken, şimdiye kadar tespit edilen 201 bin 98 vakanın yüzde 53,4'ünün İstanbul'da olduğunu söyledi. 5 ilde vakalarda 'ciddi artış' yaşandığını söyleyen Bakan Koca, "Bu iller Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'dır" dedi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Koca, Cizre'de vaka sayısında ciddi artış olduğu ve hastane kapasitesinin yetersiz kaldığı haberlerine ilişkin konuştu. Koca, "Cizre ve Şırnak özelinde vaka sayılarımızın arttığını, komşu ülke nedeniyle ortalamanın üzerinde bir artış olduğunu, sağlık kuruluşlarımızın da eksiklerini tamamlama gayreti içinde olduğumuzu, şu anda bu ihtiyacı karşılayamayacak durumda olmadığımızı, bütün tedbirleri aldığımızı, belirtilen bahsedilen şekliyle bir sorun olmadığını söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Bakan Koca, şehirlerdeki Koronavirüs vakalarına ilişkin de bilgi verirken, nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu illerin Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın olduğunu belirterek, "Vaka sayısında istikrarlı azalma gösteren 5 ilimiz Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Gümüşhane'de ise 2 haftadır hiç vaka görülmemiştir. Verdiğim bilgileri tüm şehirlerimizi kapsayacak şekilde yarından itibaren bakanlığımızın web sitesinde bulabilirsiniz" ifadesini kullandı.

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kaldırmamasına ilişkin de konuşan Koca, ""Yarın hem Dışişleri Bakanı'mız, hem Kültür ve Turizm Bakanı'mız, Sağlık Bakanlığı'ndan da bakan yardımcımız Almanya'ya gitmiş olacaklar. Bizim bu anlamda sunumumuz olacak. Bu sunumdan sonra kaygının ortadan kalkacağını düşünüyorum" dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Türkiye'yi hâlâ salgında riskli ülkeler arasında göstermesini de yorumlayan Koca, "Avrupa Direktörü önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmiş olacak. Bu konuyla ilgili neler yaptığımızı paylaşmış olacağız. Yaptıklarımızı biraz daha anlatma kanaatindeyim, farklı bir durum yoksa anlayacaklarını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
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