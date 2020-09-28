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Bakan Koca verileri açıkladı: Uzun bir aradan sonra...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de son 24 saatte ortaya çıkan koronavirüs verilerini açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre 65 kişi daha hayatını kaybederken uzun bir aradan sonra iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısını geçtiği görüldü.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bin 412 kişiye koronavirüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 65 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Koca, ''Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 65 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, bin 412 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 8 bin 62 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 315 bin 845'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 422 oldu. 

AĞIR HASTA SAYISI BİN 596

Tabloya göre, toplam test sayısı 10 milyon 153 bin 223, toplam ağır hasta sayısı bin 596, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.5, toplam iyileşen hasta sayısı 277 bin 52, bugünkü test sayısı 115 bin 523 olarak kayıtlara geçti.

'UZUN BİR ARADAN SONRA İLK DEFA'

Koca, ''Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen bin 412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 28 Eylül 2020 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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