Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca’ya kritik soru: Kaç doz BioNTech aşısı çöpe gitti? /12 Nisan 2021 17:12

Bakan Koca’ya kritik soru: Kaç doz BioNTech aşısı çöpe gitti?

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek’in “Randevu alıp gelmeyenler nedeniyle aşılar çöpe gidiyor” şeklindeki sözlerinin ardından CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Türkiye genelinde şu ana kadar kaç doz BioNTech aşısı çöpe gitmiştir?” diye sordu.

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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek “Randevu alıp gelmeyenler nedeniyle aşılar çöpe gidiyor. Çünkü bu aşının saklama koşulları nedeniyle aşı eritildikten sonra tekrar dondurmanız mümkün değil” açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Türkiye genelinde şu ana kadar kaç doz BioNTech aşısı, randevuya gelmeyenler nedeniyle çöpe gitmiştir?” sorusunu yöneltti.

‘SÖZ KONUSU DURUM BAKANLIKÇA ARAŞTIRILMALI’

Emir, soru önergesinde şunları kaydetti:

“Türkiye, Covid-19 salgınına karşı aşı yarışında geride kalmış ve bugüne kadar yeterli miktarda aşı tedarik edememiştir. Aşılama hızı çok yavaş ilerlerken Türkiye’nin bugüne kadar Biontech aşısından yalnızca 4.5 milyon doz tedarik edebildiği bilinmektedir. Buna karşın, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Biontech aşısı için “Randevu alıp gelmeyenler nedeniyle aşıların ziyan olduğu” ifadesini kullanmıştır. Tükek, aşının 6 dozluk flakonlar halinde -70 derecede saklandığını ve randevusuna gelmeyenler nedeniyle çözdürülen her flakonda bir ya da iki dozun çöpe gittiğini belirtmiştir. Her bir doz aşı, salgına karşı mücadelede çok kıymetlidir ve dolayısıyla söz konusu durum, Sağlık Bakanlığınca mutlaka araştırılmalıdır.”

‘PLANLAMA YAPILDI MI?’

Emir, çöpe giden aşılarla ilgili Bakan Koca’nın açıklama yapması gerektiğini vurgulayarak, “Türkiye genelinde şu ana kadar kaç doz BioNTech aşısı, randevuya gelmeyenler nedeniyle çöpe gitmiştir? Sağlık Bakanlığı, söz konusu sorunun önüne geçebilmek için bir planlama yapmış mıdır? Yapıldıysa nasıl bir yolla sorunun önüne geçilmesi planlanmaktadır?” sorularına yanıt istedi.
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