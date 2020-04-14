Bakan Koca yeni rakamları açıkladı

Bugünkü verileri açıklayan Koca, "Bugün test sayımız 33 bin 70 oldu. Test sayısına bu hafta hedefimiz olan 30 bini aşmış olduk. 4 bin 62 pozitif vakamız var, toplam vaka sayısı 65 bin 11'e ulaşmış oldu. Bugün vefat eden 107 vatandaşlarımızla birlikte bin 403'ü buldu" dedi.





Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları;





Tedbirden ödün vermeyen insanlarımızı kutluyorum. Coronaya karşı mücadelemiz, birlikteliğimiz olmuştur.





Söz ve bilgi eğer onu taşıyacak bir mecra yoksa, tesirini gösteremez. Bunu doğrulukla, titizlikle yapan medyamıza teşekkür ediyorum. Halkımızın merak ettiği birçok şey sizin sorularınızla açıklığa kavuşuyor.





Bir salgının aşamaları hakkında kesin ifadeler kullanılamaz. Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar, Türkiye’nin en az kayıpla salgını aşacağına işaret ediyor.





Bu işareti biz, tedbirlerin yüzde 100 olarak uygulanmadığı halde alıyoruz. Tedbirleri herkes uygulayabilse, umuttan daha güçlü kelimeleri seçeceğiz. Kurallara uyalım, sonuçlara odaklanalım. Tedbir yüzde 100’e yaklaştıkça, uğraşılacak tek sorun eldeki vakalardır.





“VAKA ARTIŞI DÜŞÜŞE GEÇTİ”





Vakaların sayısı tüm dünyada artıyor. Yöntemlerde benzerlik olsa da, her ülke kendi mücadelesi kendi şartları durumuna göre veriyor.





Türkiye’de ise tespit edilen her olay, sizin gözünüzün önündedir. Kötü olaylar ise kısmen gözünüzün önündedir. ABD’de 11, İspanya’da 9, Çin’de 7. haftada en çok görülen vaka sayısına ulaşıldı. Türkiye’de ise en çok vaka sayısına ulaşılması 4. haftada gerçekleşti. Türkiye’de vaka artışı düşüşe geçti.





Virüsün yayılma gücüne karşı, şu anki şartlarda yayılma hızını kontrol altına almaya başlamış bulunmaktayız.





“FİLYASYON YÖNTEMİNİ UYGULADIK”





Filyasyon bildiğiniz gibi, bulaşıcı bir hastalıkla ilgili temas zincirinin taranması işlemidir. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz bununla sağladık. Filyasyon yöntemini bizim uyguladığımız şekilde uygulayan, başka bir ülke olmazdı.





11 Mart’tan itibaren biz her vakada biz filyasyon yöntemini uyguladık. Pozitif çıkan her hastanın temas ettiği kişilere ulaşıp onları taramaya çalıştık. Bunun ne kadar titizlik gerektiren bir süreç olduğunu anlamak zordur.





“BİZ NOKTA ATIŞI YAPIYORUZ”





Filyasyon sürecinde kişilere ulaşılıyor, temas edenler taranıyor ve işlem başlıyor. Zaman zaman neden herkese test yapılmıyor eleştirileri oluyordu. Genel bir tarama akılcı değil, filyasyon uygulaması soruya güçlü bir cevap getiriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz.





Hastalığın bulaşma ihtimali yüksek olan kişileri bulmaya odaklanıyoruz. Diğer ülkelerle kıyaslama yaparak başarı vurgulaması yapmak insancıl gelmiyor. Yaygın temas taraması ve sıkı takip, salgının önünü kesmenin önemi burada.





ÖLÜM ARTIŞ HIZINDAKİ YAVAŞLAMA 5. HAFTADA BAŞLADI





Türkiye’de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşmiştir, ölüm artış hızını en erken yakalayan ülkedir. Ölüm artış hızının yavaşlaması, mücadelede doğru yolda olduğumuzun somut işaretidir. Bu sonuçların Türkiye’de alınması, pek çok ülkede görülmemesi tesadüfi değildir. En yaygın şekilde filyasyon yapan Türkiye’dir.





“261 BİN KİŞİ TESPİT ETTİK”





Bugüne kadar tanı koyan hastaların temas zincirindeki 261 bin kişi tespit ettik. Bunların yüzde 95,8’ine ulaştık ve takibini yaptık. 251 bin 28’dir, toplam takibi yapılan kişi sayısı. Her doğrulanmış vakaya, ortalama 4,5 kişi temas etmiştir.





Hastanın çok detaylı bir hikayesini alıyoruz, kimlerle görüştüğünü, aile bireyleri ve iş yeri arkadaşlarıyla temas halinde olduğu kişilerle bilgileri toplunuyor. Bu kişiler de otomatik olarak, filyasyon ekibinin sistemine düşüyor. Bu noktadan itibaren ekiplerimiz harekete geçiyor.





Bugüne kadar bahsettiğim ekip kimlerdir? Biri doktor, sağlık memuru ve yardımcı personel olmak üzere 3 kişiden oluşan ekiplerdir. Vakanın hikayesinin alınır alınmaz harekete geçiyorlar ve listelenmiş kişileri 48 saat gibi bir zamanda tarıyorlar.





EN YÜKSEK İL ZONGULDAK





Filyasyon ekibi, doğrudan tanı konulmuş kişilere ulaşmaktadırlar. Her yeni vakada hastalığa karşı ağ yeniden kurulmaktadır. Erken tanılarla, hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olanların hayatı kurtarılmaktadır. Filyasyon çalışması 81 ilimizde yapılmaktadır ve temaslı takibin yapıldığı en yüksek il Zonguldak, en düşük il ise Şanlıurfa’dır. İstanbul’da bin 200 filyasyon ekibi görev yapmaktadır, Türkiye genelinde ise 4 bin 600’dür.





“İNSANA GÜVEN VERECEK BİR İŞLEME SAHİP”





Bu mücadelenin şu aşamada, henüz bilmediğiniz, adını duymadığınız kahramanları daha vardır. Filyasyon çalışmalarının bir kısmı aile hekimlerimiz tarafından yürütülüyor. Sürecin en başından itibaren takip aile hekimlerimize verilmiştir. Belirtinin ortaya çıkıp çıkmadığı aile hekimi tarafından takip edilmektedir.





Sahip olduğumuz büyük veri kaynağı, aile hekimlerimizle kurduğumuz bu sistemdir. Coronayla mücadelemiz mahalleye, sokağa, apartmana kadar uzanmıştır. Filyasyon sağlam bir veri kaynağına ihtiyaç duyar ve bu kaynağı oluşturur. Her sağlam veri, virüse karşı bir silahtır. Bu verilerin işlendiği sistem konusunda bakanlığımız, insanlara güven verecek bir işleme sahiptir.





Bu ülkenin Sağlık Bakanlığı, küçük bir hastanemizde hastamızın günde kaç kez ateşinin ölçüldüğü bilgisine sahiptir. Coronayla mücadelemizde çok iyi organize olmuş kişiler tarafından yürütüldüğünü bilin. 1 milyondan aşkın profesyonel bir ordumuz olduğunu bilin. Bütün bu çabanın size yüklediği sorumluluğu bir an bile unutmayın, tedbirlerden ödün vermeyin.





Vaka tespitinde, hasta tedavisinde, yoğun bakım tedavisinde başarılıyız. Mücadelede üstün güç biziz. Bizi sonuca götürecek kural açık, hareketi azalt, izolasyonu artır.





VAKA SAYILARI AÇIKLANDI





Bugün test sayımız 33 bin 70 oldu. Test sayısına bu hafta hedefimiz olan 30 bini aşmış olduk. 4 bin 62 pozitif vakamız var, toplam vaka sayısı 65 bin 11’e ulaşmış oldu. Bugün vefat eden 107 vatandaşlarımızla birlikte bin 403’ü buldu. Toplam iyileşen kişi sayısı 4 bin 799’a yükseldi.





Dünya genelinde İspanya ve İtalya, kendilerine has ayrı bir konumdadır, ABD ise hasta ve ölüm oranları bakımından kendi başında, tüm dünyadan ayrılmaktadır.