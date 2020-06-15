Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca yeni salgın verilerini açıkladı /15 Haziran 2020 22:01

Bakan Koca yeni salgın verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saat içinde Türkiye'deki son koronavirüs verilerini açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilerde yeni vaka sayısının 1592 ile yine iyileşen hasta sayısının önünde olduğu görüldü. Son 24 saatte yaşanan can kaybı sayısı ise 18 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 18 kişi artarak 4 bin 825'e ulaştı.

YİNE BİN 500'ÜN ÜZERİNDE

Koronavirüs vaka sayısı son iki gündeki gibi yine bin 500'ün üzerinde seyrederek bin 592'ye oldu. Türkiye'de ilk günden bu yana toplamda 179 bin 831 koronavirüs vakası tespit edildi.

İYİLEŞEN SAYISINDA AZALMA 

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı da tespit edilen yeni vakanın çok altına düşerek 947 oldu. Entübe hastasının 722 olarak yer aldığı tabloda entübe hasta sayısı da 291 olarak yansıtıldı.

ARTIŞLAR BELİRLİ BÖLGELERDE

Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada artışların belirli bölgelerde olduğuna dikkat çekerek, "Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde" ifadelerini kullandı.

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