Bakan Koca yeni salgın verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Eylül 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 65 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.





Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 692 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 7 bin 639 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 306 bin 302'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 261 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI BİN 522







Tabloya göre, toplam test sayısı 9 milyon 496 bin 268, toplam ağır hasta sayısı bin 522, zatürre oranı yüzde 6.7, bugünkü test sayısı 114 bin 311 olarak kayıtlara geçti.





'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA DESTEK VERELİM'





Koca, ''Ağır hasta sayımız bin 522’ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün bin 692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız'' ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin 22 Eylül 2020 koronavirüs tablosu şöyle:







