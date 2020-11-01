Bakan Koca yeni verileri açıkladı: 74 can kaydı, 2106 yeni hasta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs tablosunu açıkladı.





Açıklanan 1 Kasım 2020 tarihli tabloya göre, 74 yurttaş yaşamını yitirdi, bin 515 kişi de hastalığı atlattı.





Hasta sayısının 2 bin 106 olarak ifade edildiği tabloya göre, 2 bin 177 ağır hasta bulunuyor.





Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2 bin 106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun" ifadelerine yer verdi.







