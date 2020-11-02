Bakan Koca yeni verileri duyurdu: 76 can kaydı, 2302 yeni hasta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 76 yurttaş virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Hasta sayısının 2 bin 302 olarak ifade edildiği tabloda iyileşen sayısı bin 521 olarak açıklandı. Türkiye'deki yatak doluluk oranı ise yüzde 51,7 olarak açıkladı.





Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz" ifadelerine yer verdi.







