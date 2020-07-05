Bakan Koca son verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1148 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 225'e, vaka sayısı 205 bin 758'e yükseldi.





Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.





Son 3 günde vaka sayısının en çok arttığı iller





Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:





"Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, 'Bugün vefat eden sayısı' kanıksanacak tablo değil."











