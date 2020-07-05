Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son verileri açıkladı /05 Temmuz 2020 20:03

Bakan Koca son verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saat içinde gelişen koronavirüs verilerini açıkladı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1148 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 225'e, vaka sayısı 205 bin 758'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Son 3 günde vaka sayısının en çok arttığı iller

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, 'Bugün vefat eden sayısı' kanıksanacak tablo değil."



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