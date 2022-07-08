Bakan Koca'dan 6 ayını dolduranlara yeni aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omikron varyantına bağlı vakaların arttığını ifade etti ve hatırlarma aşılarının önemine değindi. "Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır" ifadelerini kullanan Koca, "Bu süre dolmuşsa, yeniden aşı olunması önem arz ediyor" dedi.Bayram dolayısıyla mesaj yayımlayan Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesine ilişkin de konuştu. Koca, "Sağlıkta şiddet sorunuyla mücadelemiz uzun bir süredir devam ediyor. 12 Mayısta çıkan Sağlıkta Şiddet Yasası, bu suçları affı olmayacak yere koydu. Teröre karşı verdiğimiz sınavı, hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Devlet iradesi, bütün gücüyle yanımızdadır" dedi.