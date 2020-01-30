Bakan Koca'dan Aksaray, İzmir ve İstanbul açıklaması: Koronavirüsüne rastlanılmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüsüne rastlanılmadığını bildirdi.





19 yaşındaki S.Y isimli bir kadının dün koronavirüs şüphesiyle İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi' ne yatırıldığı iddia edildi. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği iddialar üzerine açıklama yayımladı.





Açıklamada, "Hastanın hastanemiz enfeksiyon hastalıkları kliniği tarafından muayenesi ve yapılan tetkikleri sonrasında Corona Virus enfeksiyonu kliniği ile uyumlu olmadığı tespit edilmiştir. Üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile tedavisi düzenlenerek hastanemizden taburcu olmuştur. Hastanemizin hiçbir biriminde karantina uygulaması yapılmamıştır ve acil servisimiz de dahil olmak üzere tüm birimlerimiz kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir" denildi.