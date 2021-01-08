Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Testler devam ediyor /08 Ocak 2021 00:36

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Testler devam ediyor

Koronavirüs aşısı konusunda açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test çalışmalarının sürdüğünü belirterek "Sonuçların uygun olması halinde Acil Kullanım Onayı verilecektir" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu ile yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "Teslim aldığımız aşılar için güvenlik testleri devam etmektedir. Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde Acil Kullanım Onayı verilecektir. " dedi. 

Koca, aile hekimlerinin da merak ettiği, Aile Sağlık Merkezleri için aşılama planlamasının da orgazinasyonunu yaptıklarını kaydetti.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle: 

"2021 yılının ilk Bilim Kurulu toplantısında Aşı planlamasını ele aldık. Planlarımız hazır. Küresel salgının yıkıcı etkisine son vermesini ümit ettiğimiz aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz.

Teslim aldığımız aşılar için güvenlik testleri devam etmektedir. Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde Acil Kullanım Onayı verilecektir. Şu ana kadar 10.000’in üzerinde gönüllüye 17.700 doz aşı uygulanmış ve sonuçları takip edilmeye devam edilmektedir.

Acil kullanım onayını takiben büyüklerimiz ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Lojistik planlaması, başta Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere tüm hastanelerimizi de kapsayacak şekilde organizasyonu yapılmıştır."
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