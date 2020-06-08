Samanyolu Haber /Sağlık / Bakan Koca'dan endişelendiren uyarı /08 Haziran 2020 20:44

Bakan Koca'dan endişelendiren uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 8 Haziran Pazartesi gününün corona tablosuna göre, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 4 bin 711 oldu.

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 Vaka sayısı da 989 artarak 171 bin 121'e yükseldi. Bakan Koca, güncel verilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var.

* İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı.

* Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. TEDBİR AZALIRSA, TEHDİT ARTACAK.

DÜN 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, dün Türkiye'de virüs nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 914 yeni vakanın tespit edildiğini ve 2 bin 647 corona hastasının iyileştiğini açıklamıştı.

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