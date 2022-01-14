Bakan Koca'dan İstanbul toplantısı: Endişeye mahal yok

"ENDİŞEYE MAHAL YOK" DEDİ





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İstanbul'da il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle, vaka sayısının en yüksek olduğu İstanbul'u sağlık hizmeti açısından değerlendirdiklerini kaydetti.Vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken Koca, yurttaşlara maske uyarısında bulundu.Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözlendiğini belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:"Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor. Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım."