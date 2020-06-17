Bakan Koca'dan kritik açıklamalar

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları;







*8 Haziran 2020 itibariyle salgın 6 ayını geride bıraktı. ABD her bir milyon kişi başına 6 bin 673 vaka ile listenin başında yer alıyor.





*Türkiye, ölüm oranı sıralamasında 47’inci sırada bulunuyor. Avrupa, Covid-19 ölüm oranı sıralamasında ön sırada.





*Ülkemiz toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 oranla 81. sırada yer almaktadır.





*Dünyanın herhangi bir yerinde Covid-19'a henüz doğrudan etkili bir ilaç bulunamadı, aşı geliştirilemedi. Bu gerçek, daima tetikte olmamızı, seyri hassasiyetle incelemeyi ve acil müdahaleyi gerektiriyor.





*Her mesajımda sizleri durumdan bilgilendirmeye ve risklere karşı uyarmaya çalışıyorum. Normalleşmenin eski hayat tarzına dönmek olmadığını ısrarla vurguladım.





“FEDAKARLIĞA KATLANDILAR”





*Yeni normali kontrollü sosyal hayat olarak vurguladım. Üretim devam etmek zorunda, eğitim, ulaşım, ticaret, turizm ve hizmet sektörleri toplumun geleceği için vazgeçilmez unsurlardır. Şehirler arası ulaşımı kısıtladık, gençlerimizden büyüklerimizden evde kalmasını istedik.





*Onlar tüm toplumun yararına bu fedakarlığa katlandılar. Gencimiz, yaşlımız maskeye, mesafeye ve temizliğe dikkat ederek bu toplumsal harekete güç kattı ve sonuç aldık.





*Sağlık personelimizin güçlü çalışması ve siz vatandaşımızın desteği bir başarı hikayesi yazdırdı. Kara göründü ama deniz hala dalgalı. Ekonomik ve sosyal yönden sürdürülebilir bir mücadele için normalleşme bir zorunluluktu.





*Normalleşmeyi ne kadar kontrollü sosyal hayata çevirebilirsek o kadar güvende oluruz. Ne kadar davranışlarımızı kontrollü ilerletirsek sonuca o denli ulaşırız. Son günlerdeki vaka sayılarındaki artış bu dalgalanmaların sonucudur.





“YOĞUN BAKIMDAKİLERİN YÜZDE 2’Sİ VEFAT EDİYOR”





*Corona hala iş başında ama hastalık kontrol altında. Virüsün şiddetinin düşürdüğüne yönelik bir kanıtımız yok ama vakaların şiddetinde bir değişiklik var.





*Mart ayında bin 500 civarı varken, bunların yarısı yoğun tedavi gerektiriyordu. İlk günlerde hastalarımız 20 günün üzerinde hastanede kalırken bu süre 2,9 güne düştü.





*Yoğun bakımda ise 2,7 güne indi. Daha az oranda hasta entübe edilir oldu, yani solunum cihazına bağlandı.





*Salgının başlangıcında entübe edilenlerin yüzde 67’si, yoğun bakımdakilerin yüzde 53’ü vefat ediyordu. Şimdi ise entübe edilenlerin yüzde 4’ü, yoğun bakımdakilerin yüzde 2’si vefat ediyor.





EN ÇOK GÜMÜŞHANE





*Son günlerde dalgalanmaların seyri farklı illerimizde farklı olmaktadır. Vaka sayısına göre vefat oranları en çok Gümüşhane’de, en düşük ise yüzde 0,33 ile Kilis’tir.





*Son 1 ayda Ankara’da günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada günlük vaka sayısı 155, son 3 günde 177. İstanbul’da günlük ortalama vaka sayısı 620. Güne oranla baktığımızda vaka sayısı 700’ü geçmekte. İzmir’de ise son 3 günde ortalama vaka sayısı 34.





*Bursa’da giderek artış olduğunu görüyoruz. Kocaeli’de son 3 günde vaka sayısı 133, artış devam ediyor. Konya’da günlük ortalama vaka sayısı 41, son bir ayda 73, son 3 günde 88. Son gün 100’e yaklaştı.





*Diyarbakır’da günlük ortalama vaka sayısı 58, bir ayda 81, son üç günde ise 87. Son günde 100’lere yaklaştı.





“İLLERDEKİ DURUMLARI TAKİP EDİYORUZ”





*İl Hıfsısıhha kurumlarımız ildeki durumları takip etmektedir, bu kurullarımız tedbirleri alacaktır. Artık Covid-19’u tanıyoruz, daha tecrübeli olduğumuzu biliyoruz. Bunu gördüğümüze, buna inandığımıza eminim.





VAKA SAYILARI AÇIKLANDI







Günlük tabloya göre, bugünkü vaka sayısı bin 429. Bugünkü vefat sayısı 19. Bugün iyileşen hasta sayısı bin 261. Test sayımız ise 52 bin 901. Toplam entübe olan hasta sayısı 306, yoğun bakımdaki hasta sayısı 745.





MASKE AÇIKLAMASI





Maske kullanımıyla ilgili şu an 45 ilde, gerekli görüldüğü için zorunluluk kararı alındı. Benzer şekilde ilave olacak illerimiz de olabilir. Bunlardan 3 tanesi için Bilim Kurulunun önerisi oldu, İstanbul, Ankara ve Bursa için.





*İstanbul’da artış ciddi olmamakla birlikte, tedbir amaçlı alınmasını Bilim Kurulu önerdi. İl hıfzıssıhha kurulunun değerlendirmesi sonucu maske zorunluluğu kararı alınabilir.





*Maske zorunlu olmasına rağmen bunun sağlanmadığını görüyoruz. Sağlanmayan illerde, ortamlarda, kültürel ve sosyal yerlerde vaka sayılarının çok sert arttığını görüyoruz. Vatandaşlarımız olabildiğinde dikkat etmesi noktasında, 83 milyon gayret etmesi gerektiğini biliyoruz.





SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?





*Biz önümüzdeki dönemde, genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması veya yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi. Biz bu normalleşme döneminde, özellikle pikten sonra bir plato çizdiği ve daha sonra aşağı düştüğünü hepimiz gördük.





*Bu aşağı düşmesinden sonra birçok ülkede görüldüğü gibi dalgalanmalar olabilir. Bu dalgalanmalara bizim tedbirlere uymamızla doğru orantılı. Ama bu dalgalanmanın bu kadar fazla olacağın düşünmemiştik.





*Bu anlamda genel bir durumdan öte bölgesel olduğunu biliyoruz. Bu nedenle tedbirlere ısrarla uyulması gerektiğini altını çiziyorum. Bir sokağa çıkma yasağı gündemimizde olmadığını tekrar belirtmek istiyorum.





CORONA İLACI AÇIKLAMASI





Oxford Üniversitesi’nin bahsettiği ilaç bir kortizon. Şimdi değil daha önce salgının ilk günlerinde gündemimizde olan bir ilaçtı. Daha çok iltihabı önlemek üzere uygulanan bir ilaç.





*Bu ilaç yapılan çalışmada geç dönem solunum sıkıntısı olan hastalara uygulandığında bu sonucun elde edildiğini belirten bir durumdu. Biz baştan itibaren tedavide hem genel hem de hedefe yönelik uygulamalarımız oldu. Genele yönelik bu anlamda kortizon kullanıldığı gibi yine hedefe yönelik etkili olarak ilaçları da kullandık.





*Başından beri kullandığımız ama hangi hastaya kullandığımızın da net belli oluduğu bu ve benzeri ilaçları kullandığımızı, rehberimizde olduğunu söylemek istiyorum.





*İngiltere’de bazı vakalarda uygulanan ilacın sadece bu ilaç özelini değil hem genel hem hedefe yönelik ilaçlar anlamında, özellikle sitokin fırtınasının olduğu hasta grubunda kullandığımızı söylemek istiyorum.





“GENÇLERDE ARTIŞ YOK”





*18 yaş altı gençlerimizde bir artış olmadığını rahat söyleyebilirim. Demin verdiğim rakamlarda vaka sayısında yaş ortalamasının aşağı düştüğünü ifade ettim. Özellikle gençlerin sokağa çıkmasıyla birlikte bu oranın arttığını ve ortalama yaşı aşağıya çektiğini söyledim.





*Özellikle şu dönemde giderek bu yaş dağılımı 70’lerden 73-74’e çıktığını görüyoruz. Yaş aralığının yukarı doğru çıktığını söyleyebilirim.





*Büyüklerimizin bu anlamda hassas olmalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, kronik hastalığı olan büyüklerimiz için de ifade ediyorum. Çıkmaları gerekiyorsa maskesiz çıkmamaları gerektiğinin altını çiziyorum.