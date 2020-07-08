Bakan Koca'dan Kurban Bayramı açıklaması

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıkalma yapan Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu paylaştı.





Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni koronavirüs verilerine göre Türkiye'de salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 22 kişi artarak 5 bin 282'ye yükseldi. Bugün tespit edilen bin 41 yeni vakayla, Türkiye'de virüs kapan kişi sayısı da 208 bin 938'e yükseldi.





İyileşen sayısının bugün hastalığı atlatan 2 bin 219 kişiyle birlikte 187 bin 511'e yükseldiği Türkiye'de bin 172 yoğun bakım hasta sayısı, 406 entübe hasta sayısı bulunuyor.













Konuya ilişkin açıklama yapan Koca, başlıca şu ifadeleri kullandı:





"Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. "





BAZI İLLERDE VAKA SAYISI PİK SEVİYESİNDE





"Hıfzısıhha kurulları ve emniyet teşiklatımızdan verilen bildirimlere göre 81 ilde 18 bin kişiye para cezası kesilmek zorunda kalmıştır. Oysa tedbirlere kendiliğinden uyulmalıydı, yaptırıma gerek duyulmamalıydı. Bazı illerde vaka sayısı pik seviyesine ulaşıyor."





"Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın nedeninin düğünler olduğunu gördük."





EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 7 İL





"Son 3 gün ortalamasıyla, en çok vakanın görüldüğü 7 ili söylemek istiyorum: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa.





Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bİlecik."





BAYRAMDA YASAK OLACAK MI?





"Bayram döneminde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi, ama bir takım tedbirlerin olabileceği, il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği gerekebilir. Bunun da bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir."





"Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız."





UZAKTAN EĞİTİM





"31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde bir farklılık olursa daha önce yapıldığı gibi bilim kurulu tarafından online uzaktan eğitim gibi öneriler sunulabilir."





ANTİKOR TESTLERİ





"(Antikor testlerinin sonuçları) 18 bin kişinin tamamlanmasıyla muhtemelen haftaya açıklamış oluruz."





AŞI AÇIKLAMASI





"Hayvan çalışmaları devam ediyor. Sürecin başarılı seyrettiğini söyleyebilirim. Eylül-ekimde klinik çalışmalara geçebiliriz."





VARDİYA SİSTEMİ





"Kamuda vardiya sistemine geçmek gibi bir durum gündemimizde yok.''





FAVİPİRAVİR





Türkiye'de imalatı için 4 firma tarafından müracat edildi. 1-2 gün içerisinde ruhsat süreçleri bitmiş olacak. Artık bu ilacı hem uluslararası boyutuyla satabilecek hem de kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacı 4 firmayla gerçekleştirmiş olacağız."