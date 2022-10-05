Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca'dan o hastaneyle ilgili yeni açıklama /05 Ekim 2022 19:55

Bakan Koca'dan o hastaneyle ilgili yeni açıklama

Yatağa bağımlı yaşlı bir hastanın sağlık görevlileri tarafından hakarete uğradığı görüntülerin ortaya çıktığı hastaneyle ilgili kapatma kararı verildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul Ataşehir'deki İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde yatağa bağımlı yaşlı bir hasta, sağlık görevlileri tarafından hakarete uğradı, yüzüne para fırlatıldı.

Yaşlı kadına yaşattıkları eziyeti kameraya kaydeden iki görevlinin işine son verildiği açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya ilişkin "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez" açıklamasında bulundu.
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