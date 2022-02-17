Bakan Koca'dan 'Omicron'da düşüş' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul'da vaka sayıları son 10 günde yüzde 62 oranında azalmıştır. Bu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başlamıştır" dedi.



Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrasında Bakan Koca yazılı açıklama yaptı. Koca, Bilim Kurulunun salgının seyri, yeni tedavi uygulamaları ve yerli aşı Turkovac gündemi ile toplandığını belirtti.



Son dönemde Omikron varyantı kaynaklı olarak artan vaka sayılarının düşüşe geçtiğini belirten Koca, "Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul’da vaka sayıları son 10 günde yüzde 62 oranında azalmıştır. Bu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başlamıştır. Gelecek iki hafta içinde önemli düşüşler beklenmektedir. Son 1 hafta içinde hastaneye yatışlarda yüzde 28 oranında düşüş yaşanmıştır. Sağlık kapasitemiz zorlanmadan en yüksek vaka sayılarının yaşandığı dönemde sorun yaşanmamıştır" dedi.