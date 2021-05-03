Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca'dan Test sayısı savunması : Vakadaki azalma test sayısının azalması ile ilgili değil /03 Mayıs 2021 15:00

Bakan Koca'dan Test sayısı savunması : Vakadaki azalma test sayısının azalması ile ilgili değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan değerlendirmelere görüyoruz" dedi.

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Test sayılarının düşmesi, vaka sayılarının düşmesinin sebebi değil sonucudur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

17 günlük kapanma tedbirleriyle koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş hızını artırmayı amaçladıklarını belirten Koca, bunun sonuçlarının hastane yatışları ve vaka sayılarında görülmeye başlandığını söyledi.

Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında bağlantı kurma çabalarının "asılsız" olduğunu ve "iyi niyetli" bulmadıklarını ifade eden Koca şöyle devam etti:

"Testler semptom gösteren ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalarla birlikte temaslı sayısının azalması beklenen bir durumdur. Test sayılarının düşmesi, vaka sayılarının düşmesinin sebebi değil sonucudur."

"Geçtiğimiz haftalarda yeni bir zirve yaşadık. Düşüş hızını artırmak amacıyla tam kapanma zaruret haline geldi... Son iki haftada hastanelere müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya azaldı."

"Bu sürecin sonunda vaka sayılarının gerçekten azaldığı bir süreci yaşamak istiyoruz, bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz."

"Salgını yenmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Sırası gelen vatandaşları aşı olmaya davet ediyorum."
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