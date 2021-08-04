Bakan Koca'dan yeni 'Biontech' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden, BioNTech aşısının sevkiyatına dair açıklamada bulunarak aşıların dün gece gelmeye başladığını duyurdu.





Koca, "Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 Milyon doza yakın aşımızı Pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Olağanüstü bir durum olmadıkça biz randevularımıza sadığız" ifadelerini kullandı.





Koca'nın açıklamasın şu şekilde:





"TEKRAR MERHABA. Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 Milyon doza yakın aşımızı Pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Olağanüstü bir durum olmadıkça biz randevularımıza sadığız."



