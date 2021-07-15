Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca'dan yeni Sinovac açıklaması /15 Temmuz 2021 21:51

Bakan Koca'dan yeni Sinovac açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Covid-19 aşısı Sinovac'ın iki doz etkinliğinin yüzde 83,5 olarak belirlendiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Covid-19 aşısı Sinovac'ın iki doz etkinliğinin yüzde 83,5 olarak belirlendiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinlik oranının yüzde 83.5 olduğunu açıkladı. Koca, çalışmanın 10 bin 218 kişiyle yapıldığını ve sonuçlarının tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet'te yayımlandığını ifade etti. 

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz Sinovac %83,5 etkili. Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet'te yayımlandı" ifadelerini kullandı. 

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