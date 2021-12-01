Bakan Koca'dan yeni varyant açıklaması

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.





KOCA’DAN AÇIKLAMA





AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR





EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA





Türkiye'nin 1 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsler, gribe yol açan Influenza’daki gibi, zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Covid-19’da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın” dedi.Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.