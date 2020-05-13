Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca'yı açıklama yapmaya iten o fotoğraf /13 Mayıs 2020 00:00

Bakan Koca'yı açıklama yapmaya iten o fotoğraf

Bursa'da çekilen bir fotoğraf üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'ten korunmak için sadece maske takmanın yeterli olamayacağını belirterek, sosyal mesafenin de korunması gerektiğine vurgu yaptı.

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Bursa'da bir pazar yerinde çekilen fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske, sosyal mesafe olmadan Koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından Bursa'da çekilen bir pazar yerine ait fotoğrafı paylaşan Koca, "Yakın mesafede maske yetmez. En önemli ihtiyaçlardan biri, sosyal mesafe" hatırlatmasında bulundu.

Bakan Koca paylaşımında, "Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa da, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske, sosyal mesafe olmadan koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir. Risk almayın" ifadelerine yer verdi.
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