Üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hala hayatın birçok alanını olumsuz bir şekilde etkilemeye devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Sri Lanka’da balıkçılık sektörünü vurdu.







Ülkede koronavirüs taşıdığı düşünülmesi sebebiyle satışlarında ciddi bir düşüş yaşanan deniz mahsullerinin güvenliğini kanıtlamak için eski Su Ürünleri Bakanı Dilip Wedaarachchi, basın toplantısında, çiğ balık yedi.





Eski Bakan, "Halka bu balığı yeme çağrısı yapıyorum. Korkmayın, koronavirüs bulaşmaz" diye konuştu. Wedaarachchi "Balıkçılık sektöründeki insanlarımız balıklarını satamıyor. Bu ülkedeki insanlar balık yemiyor" diye feryat etti.