Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Kurum Kanal İstanbul için tarih verdi /26 Şubat 2021 21:46

Bakan Kurum Kanal İstanbul için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında tekrardan gündemin üst sıralarına taşınan Kanal İstanbul projesi için yapılacak ihalenin tarihi 2021 yılı olarak açıklandı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, yaptığı açıklamada muhalefetin sert bir şekilde karşı çıktığı Kanal İstanbul projesine ilişkin konuştu.

Kanal İstanbul'un ihalesinin 2021 yılı içerisinde yapılacağını ifade eden Murat Kurum, şu açıklamalarda bulundu:

"2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de İnşAllah Kanal İstanbul Projesi'ni İstanbul'umuza, Türkiye'mize kazandıracağız."

"Kanal İstanbul Projesi gerçekten vizyon bir proje. Türkiye'yi dünyada lider bir ülke yapacak, İstanbul'umuzun marka değerine marka katacak bir projedir ve bu noktada her türlü ayrıntı, detay düşünülmektedir."
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