Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Kurum'dan çok konuşulacak 'Kanal İstanbul' açıklaması /14 Aralık 2019 22:24

Bakan Kurum'dan çok konuşulacak 'Kanal İstanbul' açıklaması

Son günlerde yeniden gündeme gelen Kanal İstanbul projesi konusunda yeni bir açıklama da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum, Kanal İstanbul projesi için "Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir" şeklinde konuştu.

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TBMM Genel Kurulunda Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlıklarının 2020 yılı bütçeleri görüşüldü. Genel kuruldaki görüşmelere katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuşmasında Kanal İstanbul ile ilgili "Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. Boğaz'ın özgürlük projesidir. Kanal İstanbul'u, kıyı yapıları, yat limanları, konteyner limanları, lojistik merkezleriyle ülkemizin geleceği için son derece önemli bir proje olarak görüyoruz. Ülkemiz için olduğu kadar, dünya için de çok önemli bir proje olan Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık. Projemizi, çevre hassasiyetini en üst düzeyde tutarak yürüttüğümüzü altını çizerek belirtmek isterim.

"Boğaziçi kesinlikle imara açılmıyor. Boğaziçi'nin tarihi ve doğal dokusu ve siluetini koruyoruz. Yeşil alanları arttırıyoruz. Boğaz'da kaçak yapılaşmayla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu konu, yerel idarelerin çözebileceği bir sorun olmanın ötesine geçmiş, ulusal bir sorun haline gelmiştir."
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