Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Kurum'dan şaka gibi açıklama /26 Aralık 2019 19:19

Bakan Kurum'dan şaka gibi açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul’un deprem riskini artıracağı yönündeki iddialara ‘havuz’ çıkışıyla cevap verdi. Kanal İstanbul’u ‘istiklal ve istikbal’ projesi olarak tanımlayan Kurum, “Deprem 7 kilometre derinlikte olacak. Bu Kanal İstanbul nasıl depremi tetikleyecek arkadaşlar? Bahçenize yaptığınız yüzme havuzu da o zaman depremi tetikler.” dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kamuoyunda tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. İstanbul Boğazı’ndaki deniz trafiğinin Panama kanalının 4, Süveyş kanalının 3 katı olduğunu belirterek “Gemi sayısı azalsa da boyutları ve yükleri arttı. Yılda 50 bin gemi geçiyor.” ifadesini kullandı. Boğaz’da yılda ortalama 8 kazanın meydana geldiğini vurgulayan Kurum, projeyle ilgili olarak hazırlanan ÇED raporunun 16 bin sayfa olduğunu aktardı.

SU REZERVLERİNE ETKİSİ YÜZDE

Projeyle ilgili olarak ileri sürülen iddialara tepki gösteren Kurum, “Sazlıdere Barajı’nın yüzde 61’i kanal içinde kalacak, ancak kalan yüzde 39’luk kısmı koruyacağız. Buradaki su kaybının; İstanbul geneline etkisi yüzde 2,8 seviyesinde. Bu rakamlar bize ne söylüyor? Kanalın toplam su rezervine etkisi %3 seviyesindedir.” ifadelerini kullandı.

OTOPARK VE HAVUZLAR DA DEPREMİ TETİKLER O ZAMAN!

Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi’nin depremi tetikleyeceği yönündeki iddiaları da havuz örneğiyle yalanladı: “İstanbul depremini tetikleyecek deniyor. 21 metre derinliğindeki kanalın 7 kilometre derinliğindeki fay hattını nasıl oluyor da bu kanal depremi tetikliyor? Bu iddia bilimsellikten uzak. O zaman otoparklar da, bahçenize yaptırdığınız yüzde havuzu da tetikliyor. 2 bin 500 yıldır o bölgedeki yer hareketleri incelenmiştir.”
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