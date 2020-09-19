Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Kurum'dan yeni Salda Gölü açıklaması /19 Eylül 2020 23:50

Bakan Kurum'dan yeni Salda Gölü açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden Salda Gölü'yle ilgili bir açıklamada bulundu.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Salda Gölü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, 'Yapılan çalışmayla göl yüzeyi ve çevresinde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemiştir' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Salda Gölü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, paylaşımında, "Ülkemizin en değerli doğal miraslarından olan ve Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettiğimiz Salda Gölü ve çevresini geleceğe en güzel haliyle taşımak için koruma eksenli çalışmalarımız kapsamında nazım planımızı hazırladık. Yapılan çalışmayla göl yüzeyi ve çevresinde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemiştir. Aksine daha önce ilçe belediyesince onaylanan planlardaki yoğunluklar ve nüfus projeksiyonu da yüzde 30 oranında azaltılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanı ile her türlü faaliyetin kontrol edildiği çevre köylerde vatandaşın yaşadığı bazı mağduriyetlerin giderildiğini" söyleyen Kurum, "Kırsal nitelikli ekoturizm faaliyetlerinin köylere yönlendirilmesi hedeflenerek, kırsal kalkınmanın sağlanması amaçlanmıştır. Hazırladığımız plan çerçevesinde Salda Gölü çevresindeki doğal alanları muhafaza ederek, bölgenin güzelliğini öne çıkaracak bisiklet ve yürüyüş rotaları planlanmıştır. Bölgedeki maden ocaklarının faaliyetleri de sonlandırılacaktır. Salda ve çevresini bütüncül olarak ele alan, gölü besleyen su kaynaklarını, orman, mera ve tarım arazilerini korumayı amaçlayan bu çalışmayla Salda’yı bembeyaz kumsalları, turkuaz rengiyle en doğal haliyle gelecek nesillere taşıyacağız" dedi.
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