Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul itirafı: 32,7 milyon metreküp su kaybı olacak /20 Aralık 2019 09:58

Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul itirafı: 32,7 milyon metreküp su kaybı olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi ile şehrin su kaynaklarında büyük kayıp yaşanacağı iddialarını doğruladı.

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Kanal İstanbul Projesi ile ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "proje ile şehrin su kaynaklarında büyük kayıp yaşanacağı" iddialarını ilk kez doğruladı ve ”32,7 milyon metreküp su kaybı olacak" dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Kurum, "Kanal İstanbul projesinden kaynaklı kaybedilecek su miktarı 32,7 milyon metreküptür ancak İstanbul'a yıllık toplam 1,8 milyar metreküp su sağlayacak olan Melen projemiz var. Bu proje bittiği zaman, Sazlıdere'de kaybedilen hacmin yaklaşık 36 katı su Melen'den sağlanacak. Planlama aşamasındaki Balaban Barajı'nın da devreye sokulması sonrası, diğer alternatif su kaynakları sağlanacak" açıklaması yaptı.

"Kanal İstanbul Projesi, Boğaz'ın koruma, kurtarma ve özgürlük projesidir" diyen Kurum Meclis'te yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ÇED sürecini de tamamladık. Bu süreçte de gerçekten, sivil toplum örgütleriyle, belediyelerle, üniversite hocalarımızla bir çalışma grubu oluşturduk. Çevreye olan etkilerini en aza indirecek şekliyle bir çalışma yürütüyoruz. Bu çerçevede, bu proje gerçekleştiği zaman, Boğaz'ımızın yükünü hafifleteceğiz, trafiğini azaltacağız, hem hava hem su kalitesini iyileştirmiş olacağız. Deniz canlılarımızı da koruyarak tüm bu değerlerimizi gelecek nesillere koruyarak aktarmış olacağız."
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